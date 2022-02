Alfa Romeo Tonale - Il pianale della discordia (Di martedì 8 febbraio 2022) Dieci anni fa non saremmo stati tutti quanti a discettare e ad animarci attorno a un pianale. O forse sì, perché in fondo già la 156 (nel 1997) e la 147 (tre anni dopo), con le loro sospensioni a quadrilateri ci avevano abituati alla bella guida, pur con la trazione affidata in entrambi i casi alle ruote anteriori. Poi da quando sono arrivate Giulia e Stelvio, con la loro straordinaria quante volte l'abbiamo scritto architettura a trazione posteriore, chiamata Giorgio in sede di progetto, siamo stati proiettati in una dimensione ultraterrena (per la categoria s'intende) e siamo divenuti avvezzi a considerare le vetture del Biscione un gradino sopra le altre, anche quelle con nomi prestigiosi. Insomma, in una parola, siamo stati viziati. Portati a credere che il mondo fosse quello lì, un distillato di emozioni pure e rarefatte. Alla prova del vero. La realtà, però, è ... Leggi su quattroruote (Di martedì 8 febbraio 2022) Dieci anni fa non saremmo stati tutti quanti a discettare e ad animarci attorno a un. O forse sì, perché in fondo già la 156 (nel 1997) e la 147 (tre anni dopo), con le loro sospensioni a quadrilateri ci avevano abituati alla bella guida, pur con la trazione affidata in entrambi i casi alle ruote anteriori. Poi da quando sono arrivate Giulia e Stelvio, con la loro straordinaria quante volte l'abbiamo scritto architettura a trazione posteriore, chiamata Giorgio in sede di progetto, siamo stati proiettati in una dimensione ultraterrena (per la categoria s'intende) e siamo divenuti avvezzi a considerare le vetture del Biscione un gradino sopra le altre, anche quelle con nomi prestigiosi. Insomma, in una parola, siamo stati viziati. Portati a credere che il mondo fosse quello lì, un distillato di emozioni pure e rarefatte. Alla prova del vero. La realtà, però, è ...

Advertising

carsbyimages : Alfa Romeo Tonale, presentazione del modello - R_Garavaglia : #AlfaRomeo utilizzerà gli #NFT per tracciare e archiviare i dati di manutenzione sulla #blockchain per Alfa Romeo… - deadcow48 : RT @AlfaExperience: Alex's 1958 Alfa Romeo Giulietta - AlfaExp Registry - viaggiareonthe1 : Alfa Romeo Tonale, design moderno ma che non tradisce Dna - Infomotori : E dopo tanta attesa ecco la versione finale di #AlfaRomeoTonale #AlfaRomeo #alfa #Tonale -