Alex Belli verso il ritorno nella Casa del Grande Fratello Vip: la proposta all’attore nel finale di puntata (Di martedì 8 febbraio 2022) Colpo di scena sul finire della puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, prima di chiudere la diretta, fa un annuncio importante che riguarda Alex Belli: all’attore, infatti, viene data la possibilità di ritornare nella Casa per qualche giorno e avere un nuovo confronto con Soleil Sorge e Delia Duran. La decisione della produzione non trova però d’accordo Adriana Volpe, che commenta: “Questo è scandaloso“. Alex Belli verso il ritorno nella Casa: la proposta del GF Vip Al Grande Fratello Vip arriva un colpo di scena sul finire di puntata: protagonista è, ancora una volta, ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 8 febbraio 2022) Colpo di scena sul finire delladelVip. Alfonso Signorini, prima di chiudere la diretta, fa un annuncio importante che riguarda, infatti, viene data la possibilità di ritornareper qualche giorno e avere un nuovo confronto con Soleil Sorge e Delia Duran. La decisione della produzione non trova però d’accordo Adriana Volpe, che commenta: “Questo è scandaloso“.il: ladel GF Vip AlVip arriva un colpo di scena sul finire di: protagonista è, ancora una volta, ...

