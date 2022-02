Alex Belli torna al Grande Fratello Vip per scegliere tra Delia o Soleil: la reazione di Aldo Montano (Di martedì 8 febbraio 2022) La previsione di Silvia Toffanin si è rivelata reale: Alex Belli torna al Grande Fratello Vip. Il triangolo continua a fare incetta di ascolti, e dunque perché non puntare sul cavallo vincente anche se squalificato dalla gara? L’ultimo (si spera) capitolo della saga prevede quindi il rientro in Casa di Alex ed il confronto con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 8 febbraio 2022) La previsione di Silvia Toffanin si è rivelata reale:alVip. Il triangolo continua a fare incetta di ascolti, e dunque perché non puntare sul cavallo vincente anche se squalificato dalla gara? L’ultimo (si spera) capitolo della saga prevede quindi il rientro in Casa died il confronto con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

