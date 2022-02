Alex Belli, ritorna dentro la casa del Gf Vip | La reazione di Montano e del pubblico (Di martedì 8 febbraio 2022) Alex Belli torna nella casa più spiata d’Italia. Starà per circa due settimane nel loft di Cinecittà Alex Belli è in quarantena. Ieri sera infatti ha accettato la proposta del Grande Fratello di ritornare nella casa di Cinecittà. Ecco cosa è accaduto durante la puntata. Alfonso Signorini ha detto a fine serata durante la diretta: “Stasera faremo una proposta indecente al nostro Alex Belli. Il Grande Fratello ha intenzione di mettere l’attore davanti ad una scelta clamorosa da prendere, chissà cosa sceglierà di fare lui. Cosa ci faccio io con Alex al centro dello studio? Succede che il GF caro Alex ti ha fatto un proposta davvero forte, perché che cosa vuole il Grande Fratello? Vuole che tu ritorni in ... Leggi su 361magazine (Di martedì 8 febbraio 2022)torna nellapiù spiata d’Italia. Starà per circa due settimane nel loft di Cinecittàè in quarantena. Ieri sera infatti ha accettato la proposta del Grande Fratello dire nelladi Cinecittà. Ecco cosa è accaduto durante la puntata. Alfonso Signorini ha detto a fine serata durante la diretta: “Stasera faremo una proposta indecente al nostro. Il Grande Fratello ha intenzione di mettere l’attore davanti ad una scelta clamorosa da prendere, chissà cosa sceglierà di fare lui. Cosa ci faccio io conal centro dello studio? Succede che il GF caroti ha fatto un proposta davvero forte, perché che cosa vuole il Grande Fratello? Vuole che tu ritorni in ...

