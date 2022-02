Alessandro sbotta contro Uomini e Donne | dopo il ritorno di Andrea Nicole e Ciprian | “Meglio tacere…” FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 8 febbraio 2022) In queste ore sui social non si sta facendo altro che parlare deldie die sulla questione si è espresso anche. L’ex corteggiatore non ha potuto fare a meno di dissentire per quello che è accaduto in puntata. In particolar modo, il ragazzo non L'articolo proviene da KontroKultura.