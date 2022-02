Al tavolo di Putin, che insieme con l’occidente sfida ogni senso della misura (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo il lettone di Putin, il presidente di tutte le Russie torna protagonista del design contemporaneo grazie al tavolone ellittico dove ha accolto il presidente francese Emmanuel Macron. Candido, ovale, con tre enormi sostegni tondi contornati a loro volta da una serie di colonnine dai capitelli dorati e dalle basi nere, il tavolone è uno sfoggio di gusto neo-kitsch in linea con i cataloghi paralleli che i nostri mobilieri e cucinieri brianzoli, veneti e marchigiani tengono nel cassetto al Salone del Mobile milanese, per tirarli fuori all’occorrenza quando passa un oligarca del Volga. Non è la prima volta che Putin riceve ospiti illustri a quel tavolo da Grande dittatore, nel senso del film, ma evidentemente i venti di guerra sull’Ucraina hanno destato più attenzione con relativo e ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo il lettone di, il presidente di tutte le Russie torna protagonista del design contemporaneo grazie alne ellittico dove ha accolto il presidente francese Emmanuel Macron. Candido, ovale, con tre enormi sostegni tondi contornati a loro volta da una serie di colonnine dai capitelli dorati e dalle basi nere, ilne è uno sfoggio di gusto neo-kitsch in linea con i cataloghi paralleli che i nostri mobilieri e cucinieri brianzoli, veneti e marchigiani tengono nel cassetto al Salone del Mobile milanese, per tirarli fuori all’occorrenza quando passa un oligarca del Volga. Non è la prima volta chericeve ospiti illustri a quelda Grande dittatore, neldel film, ma evidentemente i venti di guerra sull’Ucraina hanno destato più attenzione con relativo e ...

Advertising

mr_meco : Comunque il tavolo di #Putin entrerebbe perfettamente a casa mia… Scusate, volevo dire che casa mia entrerebbe perf… - ilfoglio_it : Storia e critica dell’ala del Cremlino che ha ospitato il bilaterale tra il presidente russo #Putin e #Macron. E gi… - cmanara77 : RT @Valerio864dd: La finale olimpica di #Curling si terrà sul tavolo di Putin. #7febbraio #Pechino2022 #Beijing2022 #olimpiadi2022 #Ucrain… - GuilhermeCaponi : RT @benq_antonio: 'Si come no.. già il tavolo la dice lunga sulla questione della pacificazione. Alla fine con un tavolo così potevano tele… - panfilotto : RT @annidicera: Nel frattempo all' IKEA #Putin #Macron #MacronPutin #Tavolo #Cremlino -