Al Bano pronto al grande evento mai visto prima: saranno momenti unici – VIDEO (Di martedì 8 febbraio 2022) Al Bano, inossidabile e iperattivo, mostra la location dove si presenterà con tutta la sua potenza: la musica non cambia – VIDEO. La sua energia è impareggiabile. Al Bano, 79… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 8 febbraio 2022) Al, inossidabile e iperattivo, mostra la location dove si presenterà con tutta la sua potenza: la musica non cambia –. La sua energia è impareggiabile. Al, 79… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Piergiulio58 : Sanremo, Al Bano: 'Pronto per prossimo Festival in trio con Morandi e Ranieri ma Gianni frena' - LaPresse - infoitcultura : Sanremo, Al Bano: “Pronto per prossimo Festival in trio con Morandi e Ranieri ma Gianni frena” -