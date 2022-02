AEW | Scarlett Bordeaux ha annunciato per sbaglio l’arrivo di Killer Kross?

(Di martedì 8 febbraio 2022) Dal termine del suo contratto con la WWE,ha cercato in tutti i modi di trovare un’alternativa al suo vecchio lavoro: insieme a suo marito ha preso parte ad alcuni show indipendenti e tra l’altro, per la gioia degli uomini, ha aperto una pagina OnlyFans. Sembrerebbe che le sorprese però non siano ancora finite, in quanto sembra essersi sparsa la voce che vorrebbe l’ex coppia di NXT in procinto di arrivare in AEW. Solo una battuta o un’annuncio per? Durante una sessione di autografi con i fan, qualcuno avrebbe chiesto ai due wrestler se avessero qualcosa in mente per Atlantic City nel prossimo futuro. A quel punto, spontaneamente e con tono interrogatorio, avrebbe esclamato: “Ma non è dove…?”. In tutto ciò,avrebbe risposto ...

