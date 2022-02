Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi | De Luca | Puntiamo ad avere 6 milioni di viaggiatori

(Di martedì 8 febbraio 2022) Lavori in corso all’che nel giro di due anni punta a completare il proprio restyling con la realizzazione del nuovo terminal passeggeri e l’allungamento della pista. Questa mattina, al cantiere, presente per un sopralluogo anche il Presidente della Campania Vincenzo Deche ha spiegato quali sono i principali obiettivi da raggiungere: “Questo– sottolinea il governatore – è una delle infrastrutture decisive per lo sviluppo della regione perché sapete che abbiamo realizzato un sistema aeroportuale unico per tutta la Campania, unificando la gestione di Napoli Capodichino e di. Devo dire che stiamo andando avanti bene: è stata completata la parte di bonifica degli ...

Advertising

agro24tw : Salerno. 150 milioni per il rilancio dell’aeroporto (video) - LucaCascone : Aeroporto Salerno, avviati i lavori di prolungamento della pista. - juornoit : #juorno #DeLuca investe 150 milioni sull'aeroporto di Salerno... a pochi Km da Napoli - paolochiariello : #juorno #DeLuca investe 150 milioni sull'aeroporto di Salerno... a pochi Km da Napoli - salernotoday : Aeroporto di Salerno, De Luca: 'Puntiamo ad altri 6-10 milioni di viaggiatori in Campania' -

Ultime Notizie dalla rete : Aeroporto Salerno

Nel giro di un anno e mezzo l'- Costa d'Amalfi avrà una pista di 2mila metri puntando all'obiettivo di almeno 6 milioni di viaggiatori. Oggi sopralluogo del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in ...Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca , a margine di una iniziativa all'Costa d'Amalfi a Pontecagnano, in provincia di, in merito alla decisione del ...In Campania manterremo l'obbligo fino alla fine di febbraio", così Vincenzo De Luca a margine della visita all'aeroporto Salerno Costa d’Amalfi. / Facebook Vincenzo De Luca (Alexander Jakhnagiev) ...Lavori in corso all’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi che nel giro di due anni punta a completare il proprio restyling con la realizzazione del nuovo terminal passeggeri e l’allungamento della pista.