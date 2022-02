Adriana Volpe, look da sogno al GF VIP: ma quanto costa? (Di martedì 8 febbraio 2022) Adriana Volpe proprio ieri sera è tornata in onda come opinionista del Grande Fratello Vip con un nuovo look da sogno: ma avete idea di quanto sia il costo dei suoi abiti? Ieri sera come sempre è stata una delle due opinioniste presenti in studio al Grande Fratello Vip, il reality di Canale Cinque che è tornato in onda con una nuova puntata dopo lo stop di Venerdì con alla guida come sempre Alfonso Signorini. foto InstagramCertamente oltre alle sue parole quello che non è passato inosservato sono stati anche i look che nel corso delle varie prime serate ha sfoggiato sempre con colori e stili diversi che hanno incantato non solo il pubblico in studio ma anche quello da casa che pure sui social ha espresso il suo apprezzamento. La domanda ora però sorge davvero ... Leggi su chenews (Di martedì 8 febbraio 2022)proprio ieri sera è tornata in onda come opinionista del Grande Fratello Vip con un nuovoda: ma avete idea disia il costo dei suoi abiti? Ieri sera come sempre è stata una delle due opinioniste presenti in studio al Grande Fratello Vip, il reality di Canale Cinque che è tornato in onda con una nuova puntata dopo lo stop di Venerdì con alla guida come sempre Alfonso Signorini. foto InstagramCertamente oltre alle sue parole quello che non è passato inosservato sono stati anche iche nel corso delle varie prime serate ha sfoggiato sempre con colori e stili diversi che hanno incantato non solo il pubblico in studio ma anche quello da casa che pure sui social ha espresso il suo apprezzamento. La domanda ora però sorge davvero ...

