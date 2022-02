Addio alla mascherina all’aperto ma De Luca la pensa diversamente: “Nuova ordinanza in arrivo” (Di martedì 8 febbraio 2022) Mentre il governo ha deciso di eliminare l’obbligo delle mascherine all’aperto, il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, non è dello stesso avviso, anzi. Il governatore campano ha dichiarato che a breve firmerà una Nuova ordinanza che manterrà l’obbligo del dispositivo sanitario almeno fino a marzo. Leggi anche Niente più mascherine all’aperto, da quando. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 8 febbraio 2022) Mentre il governo ha deciso di eliminare l’obbligo delle mascherine, il presidente della regione Campania, Vincenzo De, non è dello stesso avviso, anzi. Il governatore campano ha dichiarato che a breve firmerà unache manterrà l’obbligo del dispositivo sanitario almeno fino a marzo. Leggi anche Niente più mascherine, da quando. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

chetempochefa : Addio alla straordinaria #MonicaVitti, a 90 anni ci lascia una delle attrici italiane più grandi di sempre. - VeneziaFC_IT : Il Venezia FC si stringe attorno alla famiglia Zamparini per la scomparsa di Maurizio, ex presidente del club. Zam… - insopportabile : Apprendo ora su @Radio1Rai dalla voce di @giorgiozanchini che ci ha lasciato Tito Stagno. Non poteva che essere all… - stanzedicinema : Leonora Addio: poster e trailer del film di Paolo Taviani in concorso alla Berlinale - ZenatiDavide : Metti la mascherina, togli la mascherina… Da venerdì via alla protezione se all’aperto: Da venerdì addio alla masch… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio alla Morta investita in un incidente stradale a Torino: "Addio al tuo splendido sorriso" ...l'addio, a lei ed 'al tuo splendido sorriso' . La 31enne ha perso la vita in prossimità di un semaforo tra via Druento e via Traves , travolta da una Bmw station wagon che da Savonera era diretta alla ...

Pronto il nuovo reparto di Rianimazione dell'ospedale Perrino di Brindisi 'Alla vigilia del mio addio alla Asl di Brindisi - ha dichiarato il direttore generale Giuseppe Pasqualone - sono particolarmente soddisfatto di vedere ultimata questa ennesima realizzazione. Ci sono ...

Investita dal tram, addio alla podista che amava il teatro La Stampa Addio alle mascherine all’aperto Lo ha annunciato ieri a Tagadà su La7 il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. “Bisogna dare messaggi positivi. I nostri cittadini da due anni rispettano regole e restrizioni e hanno aderito in ...

Stato di emergenza addio e ritorno alla normalità, ecco come conviveremo con il Covid Il ritorno alla normalità con la fine dello stato d’emergenza e dell’obbligo di mascherine all’aperto a partire dall’11 febbraio, sembra sempre più vicino. Stato di emergenza addio e ritorno alla ...

...l', a lei ed 'al tuo splendido sorriso' . La 31enne ha perso la vita in prossimità di un semaforo tra via Druento e via Traves , travolta da una Bmw station wagon che da Savonera era diretta...vigilia del mioAsl di Brindisi - ha dichiarato il direttore generale Giuseppe Pasqualone - sono particolarmente soddisfatto di vedere ultimata questa ennesima realizzazione. Ci sono ...Lo ha annunciato ieri a Tagadà su La7 il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. “Bisogna dare messaggi positivi. I nostri cittadini da due anni rispettano regole e restrizioni e hanno aderito in ...Il ritorno alla normalità con la fine dello stato d’emergenza e dell’obbligo di mascherine all’aperto a partire dall’11 febbraio, sembra sempre più vicino. Stato di emergenza addio e ritorno alla ...