Achille Lauro vuole andare all'Eurovision come rappresentante di San Marino (è non è il solo) (Di martedì 8 febbraio 2022) come si fa a partecipare all'Eurovision Song Contest per l'Italia senza aver vinto in Festival di Sanremo? Si può provare a partecipare a Una Voce per San Marino. Ora, uno magari lo dice per scherzo (vedi La rappresentante di Lista). Poi c'è chi lo fa sul serio: Achille Lauro. La notizia arriva dalla conferenza stampa del concorso canoro del piccolo stato che si è tenuta a Milano. Non è il solo cantante italiano in gara. Ecco la lista. Cristina Ramos (Spagna), Francesco Monte, Alessandro Coli e DJ Burak Yeter (Olanda), Valerio Scanu, Blind, Ivana Spagna, Matteo Faustini, Tony Cicco & Deshedus e Alberto Fortis, Fabry & Labiuse Feat Miodio (Repubblica di San Marino), Achille Lauro.

