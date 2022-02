Achille Lauro, lo "sfregio" a Mahmood e Blanco: "trombato" a Sanremo, ma tra poche ore... Senza precedenti (Di martedì 8 febbraio 2022) Pronti a "tradire" Sanremo e l'Italia. Achille Lauro, Ivana Spagna e Valerio Scanu proveranno a partecipare all'Eurovision Song Contest, a maggio a Torino, in gara con San Marino. La finalissima per decretare il concorrente che volerà a Torino a maggio in rappresentanza della piccola Repubblica, si terrà sabato 19 febbraio. Il progetto, in sinergia sia con la Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San Marino, sia con la Radiotelevisione di Stato San Marino RTV, vede la partecipazione sia di concorrenti emergenti, che di artisti big del settore musicale, Senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell'interpretazione del brano presentato per il concorso. "È una novità assoluta in Repubblica - commenta il Segretario per il Turismo Pedini Amati -. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Pronti a "tradire"e l'Italia., Ivana Spagna e Valerio Scanu proveranno a partecipare all'Eurovision Song Contest, a maggio a Torino, in gara con San Marino. La finalissima per decretare il concorrente che volerà a Torino a maggio in rappresentanza della piccola Repubblica, si terrà sabato 19 febbraio. Il progetto, in sinergia sia con la Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San Marino, sia con la Radiotelevisione di Stato San Marino RTV, vede la partecipazione sia di concorrenti emergenti, che di artisti big del settore musicale,limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell'interpretazione del brano presentato per il concorso. "È una novità assoluta in Repubblica - commenta il Segretario per il Turismo Pedini Amati -. ...

IlContiAndrea : In corsa per rappresentare #SanMarino a #Eurovision2022 ci sono gli italiani Achille Lauro, Francesco Monte, Valeri… - stazzitta : Fazio alla fine si battezza come Achille Lauro #PapaFrancesco - SkyTG24 : Eurovision 2022, Achille Lauro e Blind tra i candidati di San Marino - zorroevivo : @janavel7 Sbagliato!esiste e resiste...nel reddito di cittadinanza !che neanche Achille Lauro avrebbe avuto la ardire di metter sù! - grazy19720 : Quindi se achille lauro rappresenta San Marino noi giustamente dobbiamo fare il tifo per San marino??????#Eurovision2022 -