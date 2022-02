Accordo sui servizi nel segno della Grande Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di martedì 8 febbraio 2022). Tra le varie delibere proposte e passate in sede di Consiglio comunale, è stata approvata anche quella che prevede la stipula di unquadro volto a raccordare una serie diin forma partecipata, in particolare con gli enti localizona omogenea 1, che mira ad aiutare i piccoli comuni nella gestione, ad esempio, delle pratiche amministrative e legate al mondo dell’informatizzazione. Al momento vi hanno aderito il comune di Curno, Scanzorosciate, Treviolo e Ponteranica. Solo quattro le adesioni, rispetto alle 23 del precedente protocollo d’intesa, ma questo non ha sfiduciato la maggioranza nel riproporre un patto di collaborazione che ha come intento quello di prendere per mano le piccole realtà per aiutarle a districarsi in alcuni settorimacchina amministrativa, come ...