Accordo storico tra Barcellona e Spotify: il Camp Nou cambierà nome! (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Barcellona e Spotify hanno trovato l’Accordo per un contratto di sponsorizzazione che avrà la durata di 3 anni. Questa sponsorizzazione gioverà alle casse blaugrana l’esorbitante cifra di 280 milioni di euro, ovvero 90 milioni di euro a stagione. Barcellona, Spotify, sponsorizzazioneL’Accordo prevede la sponsorizzazione sulle magliette della squadra maschile e femminile e addirittura sui diritti titolati allo stadio, infatti il Camp Nou si chiamerà Camp Nou Spotify. Il Barcellona ritiene Spotify un marchio unico al mondo. La piattaforma di musica in streaming conta 381 milioni di utenti , di cui 172 milioni pagati. Un ... Leggi su rompipallone (Di martedì 8 febbraio 2022) Ilhanno trovato l’per un contratto di sponsorizzazione che avrà la durata di 3 anni. Questa sponsorizzazione gioverà alle casse blaugrana l’esorbitante cifra di 280 milioni di euro, ovvero 90 milioni di euro a stagione., sponsorizzazioneL’prevede la sponsorizzazione sulle magliette della squadra maschile e femminile e addirittura sui diritti titolati allo stadio, infatti ilNou si chiameràNou. Ilritieneun marchio unico al mondo. La piattaforma di musica in streaming conta 381 milioni di utenti , di cui 172 milioni pagati. Un ...

