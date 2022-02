Accolta la richiesta legale: domiciliari a uomo del clan Belforte (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – E’ passato dal carcere agli arresti domiciliari Giovanni Buonanno, figlio dell’ affiliato al clan Belforte di Marcianise Gennaro Buonanno, accusato di usura con il metodo mafioso. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Napoli che ha accolto la richiesta dell” avvocato Giuseppe Foglia,. Giovanni Buonanno è stato arrestato il 31 gennaio dalla Guardia di Finanza insieme al padre 73enne Gennaro, finito ai domiciliarii, e all’imprenditore dei supermercati Paolo Siciliano , la cui posizione sarà vagliata dal Riesame l’ 11 febbraio. Per la DDA di Napoli, Siciliano avrebbe incassato gli assegni provento di usura per conto dei fratelli Buonanno; si tratta di 85mila euro che sarebbero poi stati riutilizzati dall’imprenditore per le proprie attività commerciali. I ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – E’ passato dal carcere agli arrestiGiovanni Buonanno, figlio dell’ affiliato aldi Marcianise Gennaro Buonanno, accusato di usura con il metodo mafioso. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Napoli che ha accolto ladell” avvocato Giuseppe Foglia,. Giovanni Buonanno è stato arrestato il 31 gennaio dalla Guardia di Finanza insieme al padre 73enne Gennaro, finito aii, e all’imprenditore dei supermercati Paolo Siciliano , la cui posizione sarà vagliata dal Riesame l’ 11 febbraio. Per la DDA di Napoli, Siciliano avrebbe incassato gli assegni provento di usura per conto dei fratelli Buonanno; si tratta di 85mila euro che sarebbero poi stati riutilizzati dall’imprenditore per le proprie attività commerciali. I ...

