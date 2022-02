Abrignani (Cts): «Quarta dose? No, ma un nuovo vaccino annuale contro Omicron è possibile» (Di martedì 8 febbraio 2022) L’immunologo e membro del Comitato Tecnico Scientifico Sergio Abrignani dice oggi in un’intervista al Corriere della Sera che siamo alla coda della pandemia di Coronavirus. E possiamo riprenderci le libertà perdute in questi due anni. Ma se grazie all’85% dei vaccinati stiamo tornando alla vita normale, la campagna per l’immunizzazione non proseguirà con una Quarta dose a breve: «La maggior parte dei vaccini contro altre malattie infettive richiede tre dosi per innescare una protezione valida negli anni. È la schedula classica. Abbiamo visto il governo israeliano somministrare la Quarta dose a due mesi dall’ultima. Non è servita a nulla sul piano del rafforzamento dell’immunità, tanto che l’agenzia europea per i medicinali (Ema) non l’ha autorizzata. Ecco perché la validità del Green ... Leggi su open.online (Di martedì 8 febbraio 2022) L’immunologo e membro del Comitato Tecnico Scientifico Sergiodice oggi in un’intervista al Corriere della Sera che siamo alla coda della pandemia di Coronavirus. E possiamo riprenderci le libertà perdute in questi due anni. Ma se grazie all’85% dei vaccinati stiamo tornando alla vita normale, la campagna per l’immunizzazione non proseguirà con unaa breve: «La maggior parte dei vaccinialtre malattie infettive richiede tre dosi per innescare una protezione valida negli anni. È la schedula classica. Abbiamo visto il governo israeliano somministrare laa due mesi dall’ultima. Non è servita a nulla sul piano del rafforzamento dell’immunità, tanto che l’agenzia europea per i medicinali (Ema) non l’ha autorizzata. Ecco perché la validità del Green ...

