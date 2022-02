Zona metro Rebibbia, tre arresti e dieci denunce durante controlli (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma – Nelle ultime due settimane, personale del IV Distretto San Basilio, insieme all’ U.P.G.S.P., e al reparto prevenzione crimine di Roma, hanno effettuato vari “servizi alto impatto” nella Zona della metro Rebibbia, a seguito di svariate segnalazioni di cittadini che lamentavano la situazione di grave degrado della stazione a causa di gruppi di persone che vi stazionavano quotidianamente, abusando di sostanze alcoliche e molestando gli utenti della metropolitana. I servizi in Zona sono stati serrati e hanno portato all’arresto di tre persone in esecuzione di ordine di carcerazione e alla denuncia di altre 10. In particolare 4 persone sono state denunciate per spaccio di sostanze stupefacenti, 3 per l’inottemperanza all’ordine di allontanamento del Questore; 1 per porto di oggetti atti ad offendere; ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma – Nelle ultime due settimane, personale del IV Distretto San Basilio, insieme all’ U.P.G.S.P., e al reparto prevenzione crimine di Roma, hanno effettuato vari “servizi alto impatto” nelladella, a seguito di svariate segnalazioni di cittadini che lamentavano la situazione di grave degrado della stazione a causa di gruppi di persone che vi stazionavano quotidianamente, abusando di sostanze alcoliche e molestando gli utenti dellapolitana. I servizi insono stati serrati e hanno portato all’arresto di tre persone in esecuzione di ordine di carcerazione e alla denuncia di altre 10. In particolare 4 persone sono state denunciate per spaccio di sostanze stupefacenti, 3 per l’inottemperanza all’ordine di allontanamento del Questore; 1 per porto di oggetti atti ad offendere; ...

