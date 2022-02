Zona arancione: quali Regioni, spostamenti, ristorazione e negozi. Cosa cambia (Di lunedì 7 febbraio 2022) A causa dell’incedere dei contagi in tutto il Paese, a partire da oggi, lunedì 7 febbraio 2022, diventano sei le Regioni italiane ad entrare ufficialmente in Zona arancione. Con la nuova ordinanza del Ministero della Salute, infatti, le Marche si aggiungono a Piemonte, Sicilia, Abruzzo, Friuli e Valle d’Aosta in Zona arancione. Restano in bianco ormai solo Umbria, Molise e Basilicata. Con l’istituzione attraverso il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, che introduce il tanto discusso Super Green Pass e lo rende obbligatorio per “lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in Zona gialla sono previste limitazioni“, non sono più previste chiusure, nemmeno in Zona arancione. Zona gialla: per ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 7 febbraio 2022) A causa dell’incedere dei contagi in tutto il Paese, a partire da oggi, lunedì 7 febbraio 2022, diventano sei leitaliane ad entrare ufficialmente in. Con la nuova ordinanza del Ministero della Salute, infatti, le Marche si aggiungono a Piemonte, Sicilia, Abruzzo, Friuli e Valle d’Aosta in. Restano in bianco ormai solo Umbria, Molise e Basilicata. Con l’istituzione attraverso il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, che introduce il tanto discusso Super Green Pass e lo rende obbligatorio per “lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per iingialla sono previste limitazioni“, non sono più previste chiusure, nemmeno ingialla: per ...

qn_carlino : Marche in zona arancione: cosa cambia da oggi - rivieraoggi : Marche in zona Arancione, ecco cosa cambia. Le info principali - viveremarche : Pd: 'Marche in zona arancione, Acquaroli e i suoi assessori dovrebbero farsi un esame di coscienza'… - heilvis : siamo in zona arancione lol - statodelsud : Covid, da oggi le Marche entrano in zona arancione. Solo tre regioni in bianco -