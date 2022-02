Zlatan Ibrahimovic sfida il tempo e la gravità... incredibile allenamento dell'attaccante svedese

Advertising

AntoVitiello : #Maldini: “Con #Ibrahimovic c’è un discorso aperto. Se non se la sentirà di andare avanti sarà il primo a dire “sme… - Leryn23212354 : RT @eupalla_: +++ ULTIM'ORA, TRIGORIA: dopo l'ingaggio di Calvarese, assunto il team di educatori aventi a capo @milebertolini, Leonardo Bo… - SerPippo : RT @persemprecalcio: ????? Zlatan #Ibrahimovic (salvo clamorosi recuperi) non sarà convocato contro la Lazio in #CoppaItalia. Lo svedese ris… - LBufalieri : RT @eupalla_: +++ ULTIM'ORA, TRIGORIA: dopo l'ingaggio di Calvarese, assunto il team di educatori aventi a capo @milebertolini, Leonardo Bo… - masof20 : RT @eupalla_: +++ ULTIM'ORA, TRIGORIA: dopo l'ingaggio di Calvarese, assunto il team di educatori aventi a capo @milebertolini, Leonardo Bo… -

Ultime Notizie dalla rete : Zlatan Ibrahimovic

prosegue nel suo lavoro di recupero dall'infortunio. L'attaccante del Milan ha postato un video sui social in cui si mostra a petto nudo mentre fa addominali sospeso in aria. +++ ...L'attaccante svedese è fuori dallo scorso 23 gennaio per un problema al tendine d'Achille , che lo ha costretto a saltare anche il derby.sta lavorando in palestra per tornare al più presto in campo, e il video del suo ultimo allenamento postato sui social è davvero impressionante. Ibra si tiene appeso con le gambe a un sacco da ...Zlatan Ibrahimovic continues his recovery and has shown his incredible workout for abdominal muscles. The 40-year-old has missed several games due to injuries this season and is expected to miss ...I rossoneri si sono allenati in palestra a causa del forte vento ma l’aggiornamento sul croato resta importante: Ante viaggia verso la convocazione per la sfida ai biancocelesti. Mentre sarà ...