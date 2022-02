Zidane in panchina e tridente Cristiano Ronaldo-Messi-Neymar: come cambia il Psg (Di lunedì 7 febbraio 2022) La sessione invernale di calciomercato ha regalato anche colpi a sorpresa, in particolar modo si è mossa molto bene la Juventus che può svoltare la stagione con gli arrivi di Vlahovic e Zakaria. E’ già grande attesa in vista del mercato estivo, le squadre hanno intenzione di anticipare i tempi. Secondo quanto riporta il Daily Mirror, a giugno Cristiano Ronaldo potrebbe diventare un nuovo calciatore del Psg. E’ la chiara richiesta di Zinedine Zidane, probabile sostituto di Pochettino sulla panchina del Psg dalla prossima stagione. Il portoghese non è contento del ritorno al Manchester United, in particolar modo i risultati non sono stati all’altezza. Cristiano Ronaldo dovrebbe essere il sostituto di Mbappé, in direzione Real Madrid. L’ex Juventus non avrebbe problemi a giocare con ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 7 febbraio 2022) La sessione invernale di calciomercato ha regalato anche colpi a sorpresa, in particolar modo si è mossa molto bene la Juventus che può svoltare la stagione con gli arrivi di Vlahovic e Zakaria. E’ già grande attesa in vista del mercato estivo, le squadre hanno intenzione di anticipare i tempi. Secondo quanto riporta il Daily Mirror, a giugnopotrebbe diventare un nuovo calciatore del Psg. E’ la chiara richiesta di Zinedine, probabile sostituto di Pochettino sulladel Psg dalla prossima stagione. Il portoghese non è contento del ritorno al Manchester United, in particolar modo i risultati non sono stati all’altezza.dovrebbe essere il sostituto di Mbappé, in direzione Real Madrid. L’ex Juventus non avrebbe problemi a giocare con ...

Advertising

sportmediaset : #PSG: Zidane vuole Cristiano Ronaldo per dire sì alla panchina. #SportMediaset - CalcioWeb : Come potrebbe cambiare il #Psg: in panchina #Zidane e il tridente da sogno - DbossVinay1 : RT @sportmediaset: #PSG: Zidane vuole Cristiano Ronaldo per dire sì alla panchina. #SportMediaset - TUTTOJUVE_COM : From UK - Possibile tridente da sogno per il Psg in estate: Messi, CR7 e Neymar, con Zidane in panchina - avespartacus : RT @sportmediaset: #PSG: Zidane vuole Cristiano Ronaldo per dire sì alla panchina. #SportMediaset -