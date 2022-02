“Zaniolo va educato”: social impazziti per la frase della ct del calcio femminile Bertolini sul calciatore (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Ha sicuramente delle difficoltà, va aiutato, quindi Zaniolo va educato secondo me”. Una frase della ct della nazionale italiana femminile di calcio Milena Bertolini a 90esimo minuto sul calciatore romanista, dopo l’espulsione contro il Genoa in seguito al gol annullato dopo l’esame dell’arbitro Abisso delle immagini al Var, ha scatenato i tifosi giallorossi. In tanti si sono scagliati sui social contro l’allenatrice per le sue parole e facendo notare anche la differenza di trattamento rispetto ad altri casi. Dopo le parole del ct della nazionale di calcio femminile Milena Bertolini impazza in queste ore l’hashtag ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Ha sicuramente delle difficoltà, va aiutato, quindivasecondo me”. Unactnazionale italianadiMilenaa 90esimo minuto sulromanista, dopo l’espulsione contro il Genoa in seguito al gol annullato dopo l’esame dell’arbitro Abisso delle immagini al Var, ha scatenato i tifosi giallorossi. In tanti si sono scagliati suicontro l’allenatrice per le sue parole e facendo notare anche la differenza di trattamento rispetto ad altri casi. Dopo le parole del ctnazionale diMilenaimpazza in queste ore l’hashtag ...

capuanogio : #Zaniolo non va educato. Andrebbe semplicemente tutelato come tutti i giocatori di talento sui si applicano marca… - Adnkronos : Bufera social su #Zanioloeducato: cos’è successo. - MassimoPersotti : Zaniolo va educato vero @milebertolini? Se ha coraggio torni davanti alle telecamere e dica che sono in molti a do… - SecolodItalia1 : “Zaniolo va educato”: social impazziti per la frase della ct del calcio femminile Bertolini sul calciatore… - Leryn23212354 : RT @MatteoImperioso: Zaniolo deve essere educato…. #zanioloeducato -