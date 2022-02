' Zaniolo va educato' | i tifosi della Roma contro la Ct della nazionale femminile di calcio

Advertising

Adnkronos : Bufera social su #Zanioloeducato: cos’è successo. - Skelkro : RT @MRoscioni: Buongiorno. #Zaniolo va educato... - recoba1974 : RT @MicheleGalvani: 'Zaniolo va educato'. Detto adesso su #Rai2 Questo è il messaggio che passa. Abbiamo finito le parole. P.s. Alzare il… - bobdvc : RT @forzaroma: Roma, #Zanioloeducato: è virale il nuovo hashtag su Twitter. Scatenati i tifosi #ASRoma - Ferrairon10 : Zaniolo è talmente educato che la mamma non ha mai usato la cucchiarella pe menaje #Zanioloeducato -

Ultime Notizie dalla rete : Zaniolo educato

? Sul calciatore della Roma - spesso protagonista di gesti e reazioni discutibili - qualcuno ha da ridiere "Ha sicuramente delle difficoltà, va aiutato, quindi vasecondo me'. ...... Milena Bertolini, ha parlato così di Nicolò: "Ha sicuramente delle difficoltà, va aiutato, quindi vasecondo me". Attraverso le sue Instagram stories, la mamma di Nicolò, ...“Sappiamo che emotivamente il ragazzo ha delle difficoltà, va aiutato, va educato. Poi in quel caso l’arbitro doveva fare la sua parte, ma non per questo giustifico l’atteggiamento di Zaniolo”. Quel ...La CT azzurra Milena Bertolini ha infatti dichiarato ai microfoni di RaiSport che “Zaniolo va educato“. Il concetto, chiaro e semplice ha scatenato però l’ironia dei sostenitori giallorossi. Leggi ...