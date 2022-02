“Zaniolo va educato”: bufera social sulle parole della ct della Nazionale femminile (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma – “Zaniolo va educato”. Le parole di Milena Bertolini, ct della Nazionale femminile, finiscono al centro di una bufera su social e web. E provocano anche la reazione della madre del calciatore. Il commissario tecnico ha commentato, nello studio di 90esimo minuto, l’espulsione del centrocampista giallorosso nel finale del match Roma-Genoa. Zaniolo, autore di un gol annullato dall’arbitro Abisso dopo l’esame delle immagini al Var, è stato espulso dal direttore di gara per proteste (leggi qui). “Sappiamo che emotivamente il ragazzo ha delle difficoltà, va aiutato, va educato. Poi in quel caso l’arbitro doveva fare la sua parte, ma non per questo giustifico ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma – “va”. Ledi Milena Bertolini, ct, finiscono al centro di unasue web. E provocano anche la reazionemadre del calciatore. Il commissario tecnico ha commentato, nello studio di 90esimo minuto, l’espulsione del centrocampista giallorosso nel finale del match Roma-Genoa., autore di un gol annullato dall’arbitro Abisso dopo l’esame delle immagini al Var, è stato espulso dal direttore di gara per proteste (leggi qui). “Sappiamo che emotivamente il ragazzo ha delle difficoltà, va aiutato, va. Poi in quel caso l’arbitro doveva fare la sua parte, ma non per questo giustifico ...

capuanogio : #Zaniolo non va educato. Andrebbe semplicemente tutelato come tutti i giocatori di talento sui si applicano marca… - Adnkronos : Bufera social su #Zanioloeducato: cos’è successo. - EnzoRenatoDelV2 : RT @rep_roma: La ct della Nazionale: 'Zaniolo va educato'. La reazione social dei tifosi della Roma [aggiornamento delle 11:21] https://t.c… - _samuel18 : RT @PercheCazzo: #Zanioloeducato Perché in un programma poco sportivo di Rai2 hanno avuto il coraggio di dire che il giocatore della Roma Z… - GallarDani : RT @nikita82roma: Zaniolo va educato perché quando in mezzo al campo gli tolgono la maglietta non capisce che deve condividere la sua fortu… -