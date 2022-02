Advertising

sportli26181512 : Yuman a CM: 'Le cover su Instagram, i consigli di Morandi e il FantaSanremo. Al Festival ho scelto il mio futuro':… - cmdotcom : #Yuman a CM: 'Le cover su Instagram, i consigli di #Morandi e il #FantaSanremo. Al Festival ho scelto il mio futuro… - Roberto55979047 : RT @Roberto55979047: @Aka7UPpolo Raga perché ieri a Domenica in tutti li ha parlare e fatto vedere la cover e parlare con i giornalisti add… - Roberto55979047 : @Aka7UPpolo Raga perché ieri a Domenica in tutti li ha parlare e fatto vedere la cover e parlare con i giornalisti… - aedan83 : Sebbene siano passati due giorni sento la necessità impellente di riascoltare My Way cantata da Sinatra per riprend… -

Ultime Notizie dalla rete : Yuman cover

6 Superpigiamino. La Ferilli lo prende in giro: 'Ti esibisci tardi e sei venuto in pigiama?'. ... Fabrizio Moro 5 Ah, non era ladi Fabrizio Moro degli anni passati? Strano perché la canzone ...Dopo la seratadi ieri sera, i 25 Big in gara torneranno ad esibirsi con le loro canzoni: i ...- 21. Achille Lauro con l'Harlem Gospel Choir - 22 . Ana Mena - 23. Tananai - 24. Giovanni ...Sanremo 2022 ha lanciato Yuman, 21° nella classifica finale ma c'è la sensazione ... perché ha sempre più consapevolezza di quello che può succedere". Nella serata delle cover ha cantato My Way di ...You make me feel (like a natural woman) di Aretha Franklin GIOVANNI TRUPPI con Vinicio Capossela e Mauro Pagani - Nella mia ora di libertà di Fabrizio De André YUMAN con Rita Marcotulli - My Way di Fr ...