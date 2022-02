Ylenia Carrisi | dichiarazioni forti di Albano | parole inaspettate

Leggi su chenews

(Di lunedì 7 febbraio 2022)è ritornato a parlare della tragica scomparsa di. Le suenon hanno lasciato spazio ad alcuna interpretazione. Ecco cosa ha detto.e Romina Power sono stati, per anni, una delle coppie più seguite. Le loro canzoni e la loro unione hanno fatto innamorare diverse generazioni. Non è un caso che, ancora oggi, siano sempre amati e acclamati. Non solo in Italia ma anche in altre zone del mondo. La loro storia è stata lunghissima, oggi ripresa sotto il profilo musicale. Sul piano personale, invece, la loro storia d’amore ha segnato davvero molti fan. Sono stati una delle coppie più acclamate e amate. La loro famiglia, come sappiamo, è stata fortemente segnata dal caso che ha riguardato, la loro prima ...