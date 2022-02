WWE: Si sta pensando al rinnovo del contratto per Goldberg (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nell’ultimo episodio di Friday Night Smackdown ha fatto il suo ritorno Goldberg, che è andato a sfidare direttamente Roman Reigns per il WWE Universal Championship e il match andrà in scena in quel di Elimination Chamber a Jeddah, il 19 febbraio. La domanda che ci si pone è se questo sarà o no l’ultimo match del WWE Hall of Famer in WWE. C’è la possibilità per il rinnovo Come detto non molto tempo fa dallo stesso Goldberg, nel suo attuale contratto resta da fare ancora un match, che a rigor di logica, sarebbe proprio contro Roman Reigns, ma sempre nella stessa intervista dichiarò che non escludeva un possibile nuovo accordo con la compagnia. Il giornalista Dave Meltzer, durante il Wrestling Observer Radio, ha parlato proprio in merito alla questione dicendo che si aspetta l’estensione del ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nell’ultimo episodio di Friday Night Smackdown ha fatto il suo ritorno, che è andato a sfidare direttamente Roman Reigns per il WWE Universal Championship e il match andrà in scena in quel di Elimination Chamber a Jeddah, il 19 febbraio. La domanda che ci si pone è se questo sarà o no l’ultimo match del WWE Hall of Famer in WWE. C’è la possibilità per ilCome detto non molto tempo fa dallo stesso, nel suo attualeresta da fare ancora un match, che a rigor di logica, sarebbe proprio contro Roman Reigns, ma sempre nella stessa intervista dichiarò che non escludeva un possibile nuovo accordo con la compagnia. Il giornalista Dave Meltzer, durante il Wrestling Observer Radio, ha parlato proprio in merito alla questione dicendo che si aspetta l’estensione del ...

