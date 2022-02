WWE | Annunciato l’Elimination Chamber match femminile per un posto a WrestleMania

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Importante annuncio per Elimination. Sui suoi canali ufficiali la WWE ha appena ufficializzato un nuovo: Rhea Ripley, Bianca Belair, Liv Morgan, Doudrop e Nikki A.S.H. combatteranno all’interno delper il diritto di sfidare la Raw Women’s Champion a. Unrimane libero Tra le sfidanti c’è ancora unlibero che al momento non è stato assegnato. Vedremo se questa notte a Raw avremo novità sul tema o se la WWE deciderà di attendere per svelare il nome della sesta atleta che proverà ad accaparrarsi unnel main event di. Naturalmente non è detto che la vincitrice sfiderà Becky Lynch, dato che Big Time Becks dovrà superare la Hall of Famer Lita nel ...