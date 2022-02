Volley Bergamo 1991, che peccato: avanti 2-0, poi subisce la rimonta di Casalmaggiore e va ko (Di lunedì 7 febbraio 2022) Una sfida bollente, tensione altissima, emozioni incredibili, sembrava funzionare tutto: il muro e l’attacco, la ricezione e la difesa, il cuore e la determinazione. Bergamo si è trovata avanti due set a zero, poi ha subito la rimonta di Casalmaggiore e si è vista costretta ad arrendersi al tie break Si comincia con Di Iulio e May, Lanier e Loda, Schoelzel e Butigan. Dall’altra parte della rete ci sono Di Maulo e Mulan, Zambelli e Guidi, Shcherban e Braga. La tensione si avverte sul campo, la sfida ha il sapore del big match e ogni punto è una battaglia: equilibrio, sorpassi e controsorpassi fanno dell’intero primo set un continuo rincorrersi. Loda (6 punti, 60%) e Lanier (5, 45%) da un lato, Braga e Malual dall’altro sono i principali terminali d’attacco, ma la differenza si avverte nelle fasi finali, con Shcherban ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 7 febbraio 2022) Una sfida bollente, tensione altissima, emozioni incredibili, sembrava funzionare tutto: il muro e l’attacco, la ricezione e la difesa, il cuore e la determinazione.si è trovatadue set a zero, poi ha subito ladie si è vista costretta ad arrendersi al tie break Si comincia con Di Iulio e May, Lanier e Loda, Schoelzel e Butigan. Dall’altra parte della rete ci sono Di Maulo e Mulan, Zambelli e Guidi, Shcherban e Braga. La tensione si avverte sul campo, la sfida ha il sapore del big match e ogni punto è una battaglia: equilibrio, sorpassi e controsorpassi fanno dell’intero primo set un continuo rincorrersi. Loda (6 punti, 60%) e Lanier (5, 45%) da un lato, Braga e Malual dall’altro sono i principali terminali d’attacco, ma la differenza si avverte nelle fasi finali, con Shcherban ...

