«Vogliamo solo sangue di non vaccinati»: il caso del bimbo da operare al cuore e della famiglia No vax

La Gazzetta di Modena racconta che a Bologna un giudice tutelare deve decidere su un caso piuttosto curioso. Un bimbo deve subire un delicato intervento chirurgico al cuore all'ospedale Sant'Orsola, ma la famiglia, del Modenese, è No vax e rifiuta trasfusioni di sangue da donatori vaccinati contro il Covid-19. La decisione potrebbe arrivare anche oggi. La storia è cominciata qualche settimana fa quando la famiglia ha fatto sapere ai medici bolognesi che per il loro bambino non sarebbe stato accettato in nessun caso sangue che arrivi da donatori vaccinati contro il Covid-19. La famiglia pretendeva che il sangue fosse prelevato solo da persone non vaccinate.

