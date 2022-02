"Viva per miracolo". Tempesta di vento a Milano, dramma per Federica Panicucci: le immagini | Guarda (Di lunedì 7 febbraio 2022) Federica Panicucci è stata "colpita" anche lei dal vento fortissimo che sta creando il caos a Milano con raffiche fino a 90 chilometri orari, "Sono Viva per miracolo", scrive la conduttrice Mediaset in una stories pubblicata sul suo profilo Instagram in cui mostra come è ridotta la sua auto dopo che una tegola è caduta e ha quasi del tutto sfondato il tettuccio. "Questo è il tetto di vetro della mia auto dopo che una tegola è volata giù da un tetto e mi ha colpito in pieno", ha commentato la Panicucci. "Per fortuna il vetro ha resistito. Sono Viva per miracolo", conclude sotto choc. A causa delle forti raffiche di vento un pezzo della copertura del tetto della stazione Centrale di Milano ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022)è stata "colpita" anche lei dalfortissimo che sta creando il caos acon raffiche fino a 90 chilometri orari, "Sonoper", scrive la conduttrice Mediaset in una stories pubblicata sul suo profilo Instagram in cui mostra come è ridotta la sua auto dopo che una tegola è caduta e ha quasi del tutto sfondato il tettuccio. "Questo è il tetto di vetro della mia auto dopo che una tegola è volata giù da un tetto e mi ha colpito in pieno", ha commentato la. "Per fortuna il vetro ha resistito. Sonoper", conclude sotto choc. A causa delle forti raffiche diun pezzo della copertura del tetto della stazione Centrale di...

