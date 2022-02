“Viva per miracolo”. Paura per Federica Panicucci, un incidente all’improvviso: le foto choc (Di lunedì 7 febbraio 2022) In questi giorni a Milano tira una ariaccia, nel vero senso della parola. Perciò Federica Panicucci ha rischiato grosso, vedendosela brutta nelle ultime ore. Lo ha raccontato lei stessa attraverso il suo account Instagram, dove raccoglie oltre un milione di affezionati ammiratori. Gli stessi che, appresa la sconvolgente notizia, sono corsi a rassicurarla. Due storie social, poche righe, delle foto, ma comunque in grado di accendere l’apprensione di tutti. Gli imprevisti a volte possono essere davvero inquietanti e, allo stesso tempo, di insegnamento. Federica Panicucci, mentre era alla guida della sua automobile, ha temuto per la sua stessa vita. Tutto per del semplice vento ed una carica di sfortuna. Federica Panicucci, incidente mentre era ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 7 febbraio 2022) In questi giorni a Milano tira una ariaccia, nel vero senso della parola. Perciòha rischiato grosso, vedendosela brutta nelle ultime ore. Lo ha raccontato lei stessa attraverso il suo account Instagram, dove raccoglie oltre un milione di affezionati ammiratori. Gli stessi che, appresa la sconvolgente notizia, sono corsi a rassicurarla. Due storie social, poche righe, delle, ma comunque in grado di accendere l’apprensione di tutti. Gli imprevisti a volte possono essere davvero inquietanti e, allo stesso tempo, di insegnamento., mentre era alla guida della sua automobile, ha temuto per la sua stessa vita. Tutto per del semplice vento ed una carica di sfortuna.mentre era ...

Advertising

fleinaudi : Studenti in piazza contro le prove scritte per l’esame di maturità. Abbasso la maturità, viva la mediocrità. - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Nuova segnalazione sospetta di Bankitalia: nel 2021 il leader di Italia Viva ha incassato per confe… - ItaliaViva : Tutta la comunità di Italia Viva porge le più sentite condoglianze per la scomparsa di Giovanna Raggi De Giorgi, ma… - xvevax : Ripeto Cosmary é viva e vegetana casa sua é inutilenche vi mettiate a piagere. I telefoni servono per potersi senti… - TeleVisionaro : RT @GalantoMassimo: In due settimane la tv generalista - quella data per morta da un decennio ormai - si è presa la sua rivincita. #Sanre… -