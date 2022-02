Violenza di genere e inserimento lavorativo, audizione dell’Istat (Di martedì 8 febbraio 2022) ROMA – Martedì 8 febbraio la Commissione Lavoro della Camera svolge l’audizione di rappresentanti dell’Istat nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti disposizioni per l’inserimento lavorativo delle donne vittime di Violenza di genere. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 13. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 8 febbraio 2022) ROMA – Martedì 8 febbraio la Commissione Lavoro della Camera svolge l’di rappresentantinell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti disposizioni per l’delle donne vittime didi. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 13. L'articolo L'Opinionista.

