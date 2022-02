Vigili del fuoco al lavoro in tutta la provincia per i danni del vento forte

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Alberi sradicati e tetti danneggiati. Hanno lavorato per tutto il giorno lunedì (7 febbraio) per icausati dalche si è abbattuto su Bergamo e. Dalla Bassa fino in città, ecco il report degli interventi: Nel complesso comunque la situazione non è stata critica come in altre località della Lombardia. A Rho, nel Milanese, due persone sono rimaste gravemente ferite a causa di un albero caduto. Disagi a Milano dove diversi alberi si sono abbattuti su auto e binari dei tram causando disagi alla circolazione. Parte del tetto della stazione Centrale è stato divelto,anche alle tegole del tetto del Castello Sforzesco. A Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale, ilha divelto le aste delle bandiere....