VIDEO | Tifosi del MILAN in estasi dopo la VITTORIA del DERBY!

Advertising

sampdoria : ?? | MESSAGE Il ringraziamento di #Gabbiadini ai tifosi: «Voglio tornare presto a farvi esplodere nei #derby». ?? - GiovaAlbanese : #Dybala di passaggio al J Hotel: e i tifosi tutti pazzi per lui ?? #Juventus - UEFAcom_it : ... semplicemente Kakà ?? ??? Tifosi dell'@acmilan, che anno era? #FlashbackFriday - San_Drotonali : @mongiaka_96 Ti ringrazio davvero, sto ricevendo una miriade di insulti da tifosi interisti quando ho pubblicato il… - Rocco19527293 : RT @sampdoria: ?? | MESSAGE Il ringraziamento di #Gabbiadini ai tifosi: «Voglio tornare presto a farvi esplodere nei #derby». ?? https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Tifosi

... con decine e decine discesi in strada per festeggiare. NON TUTTI SONO STATI IDENTIFICATI ... si sente alla fine deldiffuso dal vicepresidente del Consiglio comunale di Torino Domenico ...corrono e urlano, accerchiano una delle volanti e qualcuno la prende a calci. E' quanto ... 'La polizia è scappata', si sente alla fine deldiffuso dal vicepresidente del Consiglio ...Analisi Sampdoria: dall’infortunio di Gabbiadini all’arrivo di Giovinco – VIDEO 07/02/2022 15.22 Gabbiadini: «Ho tanto da dimostrare. Voglio far esplodere i tifosi della Sampdoria» – VIDEO 07/02/2022 ...Inter-Milan non finisce mai. Si è partiti con le polemiche sull’arbitraggio di Guida per il gol convalidato a Giroud nonostante il contatto sospetto con Sanchez e con i lamenti di Inzaghi, poi è spunt ...