VIDEO Snowboard | Pechino 2022 | spettacolare run per Emiliano Lauzi | è quinto alle Olimpiadi nello slopestyle

Advertising

Eurosport_IT : 'QUESTO É LO SPIRITO OLIMPICO!' ?????? Sadowski Synnott vince l'oro nello Slopestyle femminile e appena terminata la… - rqbts : RT @AmbCina: ??#SuYiming, un prodigio dello #snowboard cinese di soli 17 anni, è diventato il primo al mondo a realizzare una folle #acrobaz… - ImpieriFilippo2 : RT @Eurosport_IT: 'QUESTO É LO SPIRITO OLIMPICO!' ?????? Sadowski Synnott vince l'oro nello Slopestyle femminile e appena terminata la gara l… - Savio1987 : RT @Eurosport_IT: 'QUESTO É LO SPIRITO OLIMPICO!' ?????? Sadowski Synnott vince l'oro nello Slopestyle femminile e appena terminata la gara l… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: 'QUESTO É LO SPIRITO OLIMPICO!' ?????? Sadowski Synnott vince l'oro nello Slopestyle femminile e appena terminata la gara l… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Snowboard

... Mattia Gaspari 05.27,: finale 2 slopestyle uomini - Emiliano Lauzi 05.54,: ...Player sarà disponibile anche su TimVision e che Discovery+ è già disponibile su Amazon Prime...... importante anche la qualificazione alla finale delloslopestyle per Emiliano Lauzi: l'... di Claudio Franceschini) Dominik Fischnaller, diretta slittino/ Streamingtv: per la medaglia (...Di più non gli si poteva chiedere. Nella giornata sicuramente più bella della carriera Emiliano Lauzi ha fatto sognare i tifosi italiani alle Olimpiadi di Pechino nello slopestyle. Lo snowboarder ...Canada dominated the podium on Monday in the Olympic snowboard slopestyle final with ... We apologize, but this video has failed to load. Try refreshing your browser, or tap here to see other ...