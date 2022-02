VIDEO Sci alpino, Dominik Paris 6° nella discesa olimpica di Pechino 2022 (Di lunedì 7 febbraio 2022) L‘Italia si consola con il sesto posto di Dominik Paris nella discesa libera olimpica, andata in scena pochi minuti fa sul pendio cinese di Yanqing. L’elvetico Beat Feuz ha conquistato l’oro precedendo il transalpino Johan Clarey ed il Campione Olimpico del 2014 Matthias Mayer. Più che discreta la prova di Dommen, che ha sciato alla grande nella parte alta per poi accumulare qualche decimo di troppo nel finale. Il fondo e la tracciatura non erano ideali per l’alfiere azzurro, abbastanza deluso a causa del podio mancato nonostante la top7. Ecco la sua discesa. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) L‘Italia si consola con il sesto posto dilibera, andata in scena pochi minuti fa sul pendio cinese di Yanqing. L’elvetico Beat Feuz ha conquistato l’oro precedendo il transJohan Clarey ed il Campione Olimpico del 2014 Matthias Mayer. Più che discreta la prova di Dommen, che ha sciato alla grandeparte alta per poi accumulare qualche decimo di troppo nel finale. Il fondo e la tracciatura non erano ideali per l’alfiere azzurro, abbastanza deluso a causa del podio mancato nonostante la top7. Ecco la sua. Foto: Lapresse

