VIDEO Primo giorno per Christian Eriksen con il Brentford: “Non è photoshop, finalmente sono qui” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Oggi Christian Eriksen ha raggiunto i suoi nuovi compagni del Brentford, squadra di Premier League con cui ha firmato per tornare in campo dopo il malore avuto negli ultimi Campionati Europei. “finalmente sono qui, niente più photoshop“, così ha commentato scherzosamente l’ex Inter, riferendosi alla foto non proprio realizzata a regola d’arte che aveva utilizzato il club inglese per annunciarlo come nuovo giocatore delle Bees. Di seguito il VIDEO realizzato dal club londinese nel Primo giorno di allenamento del danese. In bocca al lupo Christian! Welcome, @ChrisEriksen8#BrentfordFC #EriksenJoins pic.twitter.com/IENTsFt0bw — Brentford FC ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) Oggiha raggiunto i suoi nuovi compagni del, squadra di Premier League con cui ha firmato per tornare in campo dopo il malore avuto negli ultimi Campionati Europei. “qui, niente più“, così ha commentato scherzosamente l’ex Inter, riferendosi alla foto non proprio realizzata a regola d’arte che aveva utilizzato il club inglese per annunciarlo come nuovo giocatore delle Bees. Di seguito ilrealizzato dal club londinese neldi allenamento del danese. In bocca al lupo! Welcome, @Chris8#FC #Joins pic.twitter.com/IENTsFt0bw —FC ...

