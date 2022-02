VIDEO Marta Bassino subito fuori nel gigante di Pechino 2022: la scivolata dell’azzurra (Di lunedì 7 febbraio 2022) E’ una prima manche del gigante femminile di Pechino 2022 tra il dolce e l’amaro per l’Italia. Se da una parte c’è la grande prestazione di Federica Brignone (terza ed in piena lotta per una medaglia) dall’altra c’è l’enorme delusione per l’uscita di scena di Marta Bassino. La piemontese è caduta dopo appena tre porte, scivolando sul ripido iniziale e mettendo subito fine ai sogni e alle speranze per una gara attesa a lungo. Qui di seguito il VIDEO della caduta di Bassino. Sci alpino, Marta Bassino in lacrime: “Dispiacere enorme, devo guardare avanti” VIDEO CADUTA Marta Bassino gigante OLIMPIADI Pechino 2022 ? FOTO: ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) E’ una prima manche delfemminile ditra il dolce e l’amaro per l’Italia. Se da una parte c’è la grande prestazione di Federica Brignone (terza ed in piena lotta per una medaglia) dall’altra c’è l’enorme delusione per l’uscita di scena di. La piemontese è caduta dopo appena tre porte, scivolando sul ripido iniziale e mettendofine ai sogni e alle speranze per una gara attesa a lungo. Qui di seguito ildella caduta di. Sci alpino,in lacrime: “Dispiacere enorme, devo guardare avanti”CADUTAOLIMPIADI? FOTO: ...

Advertising

RaiTre : 'Non sono tanto santo, ho bisogno dei rapporti umani, per questo sono andato a vivere a Santa Marta. Ho bisogno deg… - monarca_marta : @feministlikeyou Spero esca il video! Che mi sono persa ???? - marta_moreno00 : RT @myheurebleue: Le Farfalle, bronzo olimpico Tokyo 2020 e oro mondiale 2021 ?? #Sanremo2022 - Mariate48641882 : RT @RaiTre: 'Non sono tanto santo, ho bisogno dei rapporti umani, per questo sono andato a vivere a Santa Marta. Ho bisogno degli amici: po… - MarcoValenti19 : RT @RaiTre: 'Non sono tanto santo, ho bisogno dei rapporti umani, per questo sono andato a vivere a Santa Marta. Ho bisogno degli amici: po… -