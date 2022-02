VIDEO Italia-Canada 8-7 curling misto | Olimpiadi Pechino 2022 | highlights e sintesi Azzurri imbattuti nel round robin

(Di lunedì 7 febbraio 2022) L’chiude da imbattuta ildel doppiodelalleInvernalidi, in Cina: la vittoria all’extra end di Amos Mosaner e Stefania Constantini suldi John Morris e Rachel Homan per 8-7 sancisce l’eliminazione dei nordamericani. Oggi, lunedì 7 febbraio, alle ore 13.05ne si disputeranno le semifinali, con l’che affronterà la Svezia, mentre nell’altra sfida del penultimo atto si affronteranno Norvegia e Gran Bretagna. Nelle immagini di Eurosport le immagini salienti di8-7...

Super punto di Stefania Constantini nella vittoria dell'Italia sulla Gran Bretagna! Due bocciate assurde di Stefania Constantini e l'Italia batte anche la Svezia!

Andrea Voetter, Nina Zoeggeler 13.05, CURLING: semifinali doppio misto - Italia (Stefania Constantini, Amos Mosaner). L'Italia chiude da imbattuta il round robin del doppio misto del curling alle Olimpiadi Invernali 2022 di Pechino, in Cina: la vittoria all'extra end di Amos Mosaner e Stefania Constantini sul Canada. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita sia da Rai Play. Il gigante femminile delle Olimpiadi Pechino 2022 mette dunque in primo piano per l'Italia Federica Brignone e Marta.