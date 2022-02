VIDEO Francesca Lollobrigida sesta nei 1500 metri alle Olimpiadi: la gara dell’azzurra (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo lo splendido argento conquistato nei 3000 metri di pattinaggio di velocità, Francesca Lollobrigida è tornata in gara quest’oggi nella distanza dei 1500 metri, non riuscendo però a salire nuovamente sul podio per appena quarantotto centesimi. L’azzurra, inserita in batteria insieme alla giapponese Ayano Sat?, ha chiuso la prova in 1’55”21, inseguendo la nipponica sin dalle prime fasi e non riuscendo ad andare oltre la sesta posizione finale, nella gara vinta dall’olandese Ireen Wust. Seconda posizione finale e medaglia d’argento per la giapponese Miho Takagi, mentre il bronzo è andato un’altra olandese, Antoinette de Jong, proprio davanti ad Ayano Sat?, la compagna di batteria e punto di riferimento di Francesca ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo lo splendido argento conquistato nei 3000di pattinaggio di velocità,è tornata inquest’oggi nella distanza dei, non riuscendo però a salire nuovamente sul podio per appena quarantotto centesimi. L’azzurra, inserita in batteria insieme alla giapponese Ayano Sat?, ha chiuso la prova in 1’55”21, inseguendo la nipponica sin dprime fasi e non riuscendo ad andare oltre laposizione finale, nellavinta dall’olandese Ireen Wust. Seconda posizione finale e medaglia d’argento per la giapponese Miho Takagi, mentre il bronzo è andato un’altra olandese, Antoinette de Jong, proprio davanti ad Ayano Sat?, la compagna di batteria e punto di riferimento di...

