VIDEO Federica Brignone argento in gigante alle Olimpiadi: riviviamo la discesa dell’azzurra (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sul pendio di Yanqing (Cina) Federica Brignone si è tinta d’argento nel gigante olimpico andato in scena quest’oggi. Le nevi cinesi hanno sorriso alla valdostana che, terza nella prima manche, ha disputato un’ottima seconda manche rispondendo presente a un’eccezionale seconda run della svizzera Lara Gut-Behrami (bronzo a 0?72 dalla vincitrice). Brignone ha cercato in tutti i modi di recuperare terreno, ma alla fine è stata la svedese Sara Hector a vincere con 28 centesimi di vantaggio sulla nostra portacolori. Un risultato che, nel caso di Hector, è la conferma di quanto visto nel corso dell’annata. Per Federica, invece, è il primo podio stagionale e l’ha colto nell’occasione che più contava. Indubbiamente, ottimi segnali in vista del superG dove può fare molto bene. Sci alpino, ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sul pendio di Yanqing (Cina)si è tinta d’nelolimpico andato in scena quest’oggi. Le nevi cinesi hanno sorriso alla valdostana che, terza nella prima manche, ha disputato un’ottima seconda manche rispondendo presente a un’eccezionale seconda run della svizzera Lara Gut-Behrami (bronzo a 0?72 dalla vincitrice).ha cercato in tutti i modi di recuperare terreno, ma alla fine è stata la svedese Sara Hector a vincere con 28 centesimi di vantaggio sulla nostra portacolori. Un risultato che, nel caso di Hector, è la conferma di quanto visto nel corso dell’annata. Per, invece, è il primo podio stagionale e l’ha colto nell’occasione che più contava. Indubbiamente, ottimi segnali in vista del superG dove può fare molto bene. Sci alpino, ...

Advertising

Eurosport_IT : BRIGNON3! ?? Arriva la terza vittoria stagionale in Coppa del Mondo per Federica Brignone: l'azzurra vince il Super… - OA_Sport : #SCIALPINO #Beijing2022 Federica Brignone è argento nel gigante a Cinque Cerchi: vince Sara Hector, ma grande prest… - sportface2016 : Rivedi gli highlights della medaglia d'argento di Federica #Brignone #Beijing2022 - MarchettoS26 : RT @Azzurra______: Una notte stellare per Aldo, Manuel e Gianmaria. Dopo la reunion a cena, i tre stanno proseguendo la serata in discoteca… - federica_199696 : RT @unagiaslifes: IL MARITO CHE DIFENDE LA MOGLIE, SCUSATEMIIIIIII???? #jerù -