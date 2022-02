VIDEO Federica Brignone 3a dopo la prima manche alle Olimpiadi: azzurra a caccia delle medaglie in gigante (Di lunedì 7 febbraio 2022) Federica Brignone si è esaltata nella prima manche del gigante alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’azzurra, scesa col pettorale numero 3 sulla pista di Yangqing, ha interpretato al meglio l’insidiosa neve cinese, leggendo ottimamente il tracciato tecnico e veloce. La valdostana occupa il terzo posto a metà gara, con un ritardo di 42 centesimi dalla scatenata svedese Sara Hector. La nostra portacolori, preceduta di 12 centesimi dall’austriaca Katharina Truppe, è pienamente in corsa per conquistare una medaglia, dopo il bronzo che si era messo al collo quattro anni fa a PyeongChang 2018. Sci alpino, Marta Bassino cade nel gigante alle Olimpiadi. Mikaela Shiffrin esce di pista: ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022)si è esaltata nelladelInvernali di Pechino 2022. L’, scesa col pettorale numero 3 sulla pista di Yangqing, ha interpretato al meglio l’insidiosa neve cinese, leggendo ottimamente il tracciato tecnico e veloce. La valdostana occupa il terzo posto a metà gara, con un ritardo di 42 centesimi dalla scatenata svedese Sara Hector. La nostra portacolori, preceduta di 12 centesimi dall’austriaca Katharina Truppe, è pienamente in corsa per conquistare una medaglia,il bronzo che si era messo al collo quattro anni fa a PyeongChang 2018. Sci alpino, Marta Bassino cade nel. Mikaela Shiffrin esce di pista: ...

