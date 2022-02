VIDEO | DELIRIO IN SENEGAL PER LA COPPA D’AFRICA! (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il SENEGAL ha vinto la sua prima COPPA d’Africa della storia contro l’Egitto. Tutta la nazione è in festa con strade invase da una folla in DELIRIO. Il Napoli attende il ritorno di Koulibaly che potrebbe arrivare in Italia tra giovedì e venerdì a pochissime ore da Napoli-Inter! #COPPAdafrica #SENEGAL #sscnapoli #koulibaly #kalidoukoulibaly Leggi su spazionapoli (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ilha vinto la sua primad’Africa della storia contro l’Egitto. Tutta la nazione è in festa con strade invase da una folla in. Il Napoli attende il ritorno di Koulibaly che potrebbe arrivare in Italia tra giovedì e venerdì a pochissime ore da Napoli-Inter! #dafrica ##sscnapoli #koulibaly #kalidoukoulibaly

Advertising

AngeloCiocca : #Milano. Via Lecco Sabato Sera, rissa con #coltellate, #bottigliate, #pestaggi e #aggressioni. Rissa tra #gang e de… - partenopeoswiss : RT @GiorgiaMeloni: Follia e delirio a Torino, con bande di immigrati che hanno scatenato il panico in strada costringendo gli agenti della… - rossella_falai : RT @GiorgiaMeloni: Follia e delirio a Torino, con bande di immigrati che hanno scatenato il panico in strada costringendo gli agenti della… - Sicilianodoc7 : RT @GiorgiaMeloni: Follia e delirio a Torino, con bande di immigrati che hanno scatenato il panico in strada costringendo gli agenti della… - Gigic1972 : RT @GiorgiaMeloni: Follia e delirio a Torino, con bande di immigrati che hanno scatenato il panico in strada costringendo gli agenti della… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO DELIRIO Billie Eilish e il gesto che nessuno si aspettava...i fan in delirio! Nei video, Billie Eilish chiede al diretto interessato se ha bisogno di un inalatore o di un po' di ossigeno e allerta tutti gli addetti ai lavori di recarsi dal povero fan, che in quel momento si ...

Mattarella vince pure Sanremo Stucchevole il delirio mediatico e politico a senso unico, perfino gli studenti che protestano sono ... Ora tre scemi si trovano sempre, ma andarseli pure a scovare, stamparli e portarli in video non ...

VIDEO | #Koulibaly e compagni in delirio dopo la vittoria! SpazioNapoli Billie Eilish e il gesto che nessuno si aspettava…i fan in delirio! Perché? Secondo alcuni video pubblicati sui social e secondo alcune testimonianze, la giovane cantante ha notato un fan che tra la folla non riusciva a respirare. Nei video, Billie Eilish chiede al ...

Sanremo: fan in delirio per Mahmood, il vincitore del Festival assediato per i selfie (Corriere della Sera) Qui la classifica completa e qui le pagelle della serata finale del 72esimo Festival di Sanremo in cui hanno vinto Mahmood e Blanco con la loro «Brividi», posizionati davanti a ...

Nei, Billie Eilish chiede al diretto interessato se ha bisogno di un inalatore o di un po' di ossigeno e allerta tutti gli addetti ai lavori di recarsi dal povero fan, che in quel momento si ...Stucchevole ilmediatico e politico a senso unico, perfino gli studenti che protestano sono ... Ora tre scemi si trovano sempre, ma andarseli pure a scovare, stamparli e portarli innon ...Perché? Secondo alcuni video pubblicati sui social e secondo alcune testimonianze, la giovane cantante ha notato un fan che tra la folla non riusciva a respirare. Nei video, Billie Eilish chiede al ...(Corriere della Sera) Qui la classifica completa e qui le pagelle della serata finale del 72esimo Festival di Sanremo in cui hanno vinto Mahmood e Blanco con la loro «Brividi», posizionati davanti a ...