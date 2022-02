VIDEO Curling | le lacrime di gioia di Stefania Constantini e Amos Mosaner | Italia in finale alle Olimpiadi!

Advertising

Battendo la Svezia 8 - 1 il doppio misto azzurro di Stefania Constantini ed Amos Mosa conquista la finale del. C'è molto entusiasmo sui social per questo risultato: i migliori memeL'Italia delinfatti non aveva mai raggiunto l'atto conclusivo. Martedì 8 febbraio la ... Di seguito l'emozionantecon tutta la gioia dei due portacolori italiani. GLI HIGHLIGHTS DELLA ...Pechino, 7 feb. - (Adnkronos) - Stefania Constantini e Amos Mosaner volano in finale nel torneo di doppio misto alle Olimpiadi invernali di Pechino. I due azzurri sconfiggono la coppia svedese con il ...La coppia formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner, imbattuta per tutto il torneo, ha sconfitto gli svedesi con il risultato di 6-1. Domani la finale contro la Norvegia.