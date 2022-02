Vicenza-Cosenza | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 7 febbraio 2022), match valido per la 22esima giornata del campionato italiano di Serie B 2021/2022, si giocherà sabato 12 febbraio 2022 alle ore 14 presso lo stadio Menti. In palio c’è la salvezza con le due squadre divise in classifica da 7 punti, con i calabresi terz’ultimi e i veneti fanalino di coda.: COME SCENDERANNO IN CAMPO LE DUE SQUADRE? 4-3-3 per gli uomini di Brocchi che schiereranno Grandi in porta, Bruscagin, Pasini, De Maio e Crecco. A centrocampo, Cavion, Bikel e Ranocchia. In avanti, Da Cruz, Diaw e Dalmonte. Occhiuzzi risponderà con il 4-2-3-1: Matosevic in porta, Corsi, Tiritiello, Rigione e Sy in difesa. A centrocampo, Carraro e Palmiero. In avanti, Caso, Boultam e Milico a supporto di Gori(4-3-3): Grandi, Bruscagin, Pasini, De Maio, Crecco, ...