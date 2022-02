Viaggi all’estero e in Italia durante le feste, cosa cambia col decreto Festività? Tutte le novità (Di lunedì 7 febbraio 2022) Con il decreto Festività approvato dal Consiglio dei ministri, a partire dal 30 dicembre cambiano anche alcune dinamiche per i Viaggi in Italia e all’estero nel periodo delle feste: ecco quali sono Tutte le novità. Nessuna modifica sostanziale per chi parte, mentre chi arriva sul territorio Italiano, come è noto da giorni, deve presentare un tampone negativo effettuato alla partenza oltre al regolare Green Pass. Non solo: con il nuovo decreto legge, dal 30 dicembre gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera effettueranno, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei Viaggiatori che fanno ingresso in ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Con ilapprovato dal Consiglio dei ministri, a partire dal 30 dicembreno anche alcune dinamiche per iinnel periodo delle: ecco quali sonole. Nessuna modifica sostanziale per chi parte, mentre chi arriva sul territoriono, come è noto da giorni, deve presentare un tampone negativo effettuato alla partenza oltre al regolare Green Pass. Non solo: con il nuovolegge, dal 30 dicembre gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera effettueranno, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari deiatori che fanno ingresso in ...

