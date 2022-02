Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2022 ore 17:45 (Di lunedì 7 febbraio 2022) VIABILITA’ DEL 7 FEBBRAIO 2022 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN CARREGGIATA INTERNA NEI PRESSI DELLA TIBURTINA, PERMANGONO TUTTAVIA DISAGI PER LE INEVITABILI RIPERCUSSIONI, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA SETTEBAGNI: SULLO STESSO RACCORDO CODE ANCHE IN ESTERNA, QUI PER TRAFFICO INTENSO, A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; TRAFFICO TORNATO REGOLARE, INVECE, SULLA A1 FIRENZE-Roma, DOVE E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO TRA PONZANO E MAGLIANO SABINA; IN USCITA DALLA CITTA’ RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DA VIA FIORENTINI FINO AL RACCORDO; SEMPRE IN USCITA CODE SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E VIA DUE PONTI, E SULLA COLOMBO TRA VIA DI ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 7 febbraio 2022) VIABILITA’ DEL 7 FEBBRAIOORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL RACCORDO ANULARE SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN CARREGGIATA INTERNA NEI PRESSI DELLA TIBURTINA, PERMANGONO TUTTAVIA DISAGI PER LE INEVITABILI RIPERCUSSIONI, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA SETTEBAGNI: SULLO STESSO RACCORDO CODE ANCHE IN ESTERNA, QUI PER TRAFFICO INTENSO, A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; TRAFFICO TORNATO REGOLARE, INVECE, SULLA A1 FIRENZE-, DOVE E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO TRA PONZANO E MAGLIANO SABINA; IN USCITA DALLA CITTA’ RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DA VIA FIORENTINI FINO AL RACCORDO; SEMPRE IN USCITA CODE SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E VIA DUE PONTI, E SULLA COLOMBO TRA VIA DI ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Incidente ad Osteria Nuova: frontale fra auto e furgone, tre feriti. Uno è grave ...d'urgenza al policlinico Gemelli di Roma. Messi in sicurezza i due veicoli coinvolti nel sinistro, sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri e la polizia locale per la gestione della viabilità ...

Martedì di proteste a Roma, 4 cortei in città: bus deviati e chiusure. La mappa Possibili rallentamenti per la viabilità e chiusure tra via di San Basilio e la stessa via Molise. ... Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Roma usa la nostra Partner App gratuita ! ...

