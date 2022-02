Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2022 ore 11:30 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Viabilità DEL 6 FEBBRAIO 2022 ORE 11.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio AGGIORNAMENTO A Roma RIMANE ANCORA CHIUSA LA TANGENZIALE EST A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO PRECEDENTEMENTE ALL’ ALTEZZA DELLA NUOVA GALLERIA CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO CON CODE DA VIA DI PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLO STADIO RIMANE REGOLARE LA CIRCOLazioNE SUL RACCORDO COMPRESE LE GRANDI ARTERIE DELLA Regione Lazio CI SONO DISAGI PER CANTIERI ATTIVI SULLA FLAMINIA SIAMO ALTEZZA DELLO SVINCOLO VERSO MORLUPO CON CODE NELLE DUE DIREZIONI AL MOMENTO ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO SEMPRE ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO A SUD DELLA CAPITALE SULLA REGIONALE FLACCA IN PROVINCIA DI LATINA PER LE OPERAZIONI DI ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 7 febbraio 2022)DEL 6 FEBBRAIOORE 11.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAGGIORNAMENTO ARIMANE ANCORA CHIUSA LA TANGENZIALE EST A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO PRECEDENTEMENTE ALL’ ALTEZZA DELLA NUOVA GALLERIA CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO CON CODE DA VIA DI PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLO STADIO RIMANE REGOLARE LA CIRCONE SUL RACCORDO COMPRESE LE GRANDI ARTERIE DELLACI SONO DISAGI PER CANTIERI ATTIVI SULLA FLAMINIA SIAMO ALTEZZA DELLO SVINCOLO VERSO MORLUPO CON CODE NELLE DUE DIREZIONI AL MOMENTO ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO SEMPRE ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO A SUD DELLA CAPITALE SULLA REGIONALE FLACCA IN PROVINCIA DI LATINA PER LE OPERAZIONI DI ...

