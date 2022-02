Via il primo obbligo, da venerdì si esce senza mascherina (Di lunedì 7 febbraio 2022) Addio alle protezioni all’aperto in tutta Italia, a prescindere dai colori Costa: “A fine marzo lo stato di emergenza non sarà prorogato" Leggi su repubblica (Di lunedì 7 febbraio 2022) Addio alle protezioni all’aperto in tutta Italia, a prescindere dai colori Costa: “A fine marzo lo stato di emergenza non sarà prorogato"

sampdoria : ? | TRIPLICE FISCHIO La #Sampdoria di nuovo sulla via maestra. Primo successo della nuova gestione #Giampaolo. Tre… - petergomezblog : Arianna Fontana vince il primo oro azzurro a Pechino: decima medaglia olimpica, è la regina dello short track… - petergomezblog : Marcell Jacobs ricomincia da dove aveva finito: primo a Berlino nei 60 mt in 6?51. È la seconda prestazione italian… - GianlucaOdinson : Incassi Italia: La fiera delle illusioni rimane in testa nel primo weekend di febbraio - pianetagenoa : Genoa-Salernitana: è aperta la prevendita. Prelazione abbonati fino a mercoledì -

Ultime Notizie dalla rete : Via primo Costa: "Da 11 febbraio via mascherine all'aperto in tutta Italia" ... ma per l'intero Paese e questo potrà essere un primo segnale di ripartenza, di fiducia e di speranza". Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, a 'Tagadà' su La7. Quanto allo ...

Montepaschi, via all'era Lovaglio: cambia il piano per la cessione Ieri il cda presieduto da Patrizia Grieco, secondo l'indicazione del Tesoro, primo socio con il 64%,... ex top manager di CreVal e Unicredit che ora attende il via libera formale della Bce. Lovaglio, ...

Al via in Lombardia il primo Campus della Felicità La Repubblica Genoa-Salernitana: è aperta la prevendita. Prelazione abbonati fino a mercoledì I biglietti sono acquistabili sul portale sport.ticketone.it, nelle ricevitorie abilitate e al Genoa Store di via XII Ottobre 43r (orario continuato 10-19) fino a mercoledì solo per gli abbonati ...

Unione Sportiva Acli, al via l’ottava edizione del progetto ''Camminata dei musei'' Tutto pronto per l’ottava edizione del progetto “Camminata dei musei” realizzata nel territorio delle regioni Marche ed Abruzzo dall’Unione Sportiva Acli Provinciale Aps. Nel corso degli anni sono sta ...

